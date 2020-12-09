live
Новости » Политика Читати новину українською

Госбюджет-2021: Рада рассмотрит законопроект 15 декабря

Фото из открытых источников

Парламентарий надеется, что профильный комитет успеет подготовить соответствующий законопроект до вторника

Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год во вторник, 15 декабря. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков в эфире "5 канала". 

Парламентарий надеется, что профильный комитет успеет подготовить соответствующий законопроект до вторника.

"Я надеюсь, что комитет успеет все пройти и подготовить этот важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать. Я надеюсь, что спокойно его примем и не будем делать новогодних бюджетных ночей", - сказал Разумков.

Новости по теме: Бюджет-2021: В "Слуге народа" говорят, что еще не видели подписных листов за созыв внеочередного заседания ВРУ

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Раньше Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина планирует открыть прямое авиасообщение с Кувейтом Следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года Дмитриев: Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины запрос на разрешение производства вакцин от коронавируса на базе харьковского предприятия "БіоЛік" В Украине есть мощности для производства российской вакцины от коронавируса, - Медведчук по итогам переговоров с разработчиками "Спутник V"
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Вакцина от COVID-19. Новый транш от ЕС. Рост уровня бедности | Ток-шоу
Всемирный заговор. Зимний локдаун. Увеличение тарифов. Средства на медицину | Детали дня | 09.12.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу