Госбюджет-2021: Рада рассмотрит законопроект 15 декабря

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Парламентарий надеется, что профильный комитет успеет подготовить соответствующий законопроект до вторника

Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год во вторник, 15 декабря. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков в эфире "5 канала".

Парламентарий надеется, что профильный комитет успеет подготовить соответствующий законопроект до вторника.

"Я надеюсь, что комитет успеет все пройти и подготовить этот важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать. Я надеюсь, что спокойно его примем и не будем делать новогодних бюджетных ночей", - сказал Разумков.

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Раньше Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год.