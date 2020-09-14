Госбюджет-2021 – это 51 оттенок серого, – Владимир Кацман

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Политический эксперт объяснил, почему считает главный финансовый документ страны серым

Государственный бюджет на следующий год - это "51-й оттенок серого", и этот документ не является бюджетом развития, поскольку продолжает ту традицию, которую ранее в государстве осуществляли 18 премьер-министров.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Общее название этого бюджета не определено. Гройсман говорил сначала - "бюджет развития", потом "бюджет будущего", потом еще чего-то. Другие говорили - нет, это бюджет проедания... Этот бюджет не получил даже какого-то своего такого красивого названия, потому что правительство не получило название. Правительство - 50 оттенков серого, а вот бюджет - это 51-й оттенок серого, не более того, вот и все", – акцентировал Владимир Кацман.

Гость студии считает, что назвать проект государственного бюджета на 2021 год бюджетом развития нельзя.

"Он серый - бюджет. Объясню, по каким для меня показателям. Если принимается бюджет и в нем остаются цифры затрат, некоторые увеличиваются - на Администрацию президента, на силовые структуры, на какие-то полицейские органы и так далее, для меня этот бюджет уже не является бюджетом развития, потому что это бюджет, продолжающий ту традицию, которую 18 премьер-министров до того делали у нас в государстве", – отметил политический эксперт.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

В Министерстве финансов Украины назвали основные показатели государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.