Городские головы назвали главные риски изменения избирательного законодательства

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Городские головы прогнозируют сворачивание реформы децентрализации

Введение кардинальных изменений избирательного законодательства накануне выборов недопустимо. В этих изменениях заложены подводные камни, которые параллельно с укрупнением районов могут привести к сворачиванию реформы децентрализации.

Об этом заявили городские головы во время эфира программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

В частности, городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что есть устоявшаяся мировая практика, согласно которой избирательное законодательство нельзя изменять как минимум за год до выборов. Иначе ни участники соревнований, ни избиратели не успеют сориентироваться в новых нормах, что повлечет искажение результатов волеизъявления.

"Многие люди во время голосования могут запутаться. Для понимания, когда в Польше запустили подобного типа бюллетени, как сейчас, предлагают у нас, до 50% из них доходили испорченными. Люди находили партию, но не могли сориентироваться, как проголосовать за конкретного кандидата, не там ставили галочки и тому подобное. Представьте бабушку, которая ищет за кого голосовать на этом полотнище", - говорит Филатов.

По мнению городского головы Черновцов Алексея Каспрука, проголосованные изменения создают проблемы и для кандидатов в депутаты, которые планировали идти на выборы самовыдвиженцами.

"Объединенные территориальные общины, небольшие города теперь становятся заложниками политических партий. Если раньше люди могли избираться в соответствующие советы самовыдвиженцами, то сейчас они могут идти только от партий, если это населенный пункт с более чем 10 тысячами жителей. Учитывая то, что будут закрытые списки, то решать, кто может идти в определенные ОТО, будет партийное руководство на уровне районов и областей", - считает Каспрук.

Еще одна проблема в этом избирательном кодексе - это императивный мандат, считает городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Фактически депутата можно отозвать за невыполнения программы партии, хотя он, когда идет на выборы, не подает эту программу. Это точно не демократическая норма, ее можно использовать для управляемости фракций. Партия из Киева может дать указания своим депутатам в определенной общине не голосовать, скажем, за бюджет. Так можно даже устранять мэров по заговору нескольких партий из Киева", - подчеркнул мэр Житомира.

Параллельно с укрупнением районов эти изменения могут привести к централизации власти в Украине.

"Создание районов представляет опасность для децентрализации. Начиная с 1991 года это была самая успешная реформа, когда деньги оставались в городах и общинах, а не выдавались по принципу "хороший мальчик" - на тебе деньги. Плохой мальчик - не дадим тебе. И сегодня эти районы создают как прокладку между общинами и городами и госбюджетом, чтобы контролировать финансы. Несмотря на то, что нет четко определенных полномочий из-за бюджетного кодекса, уже на следующий год можно рецентрализировать власть", - отмечает городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что среди лидеров местного самоуправления по всей стране нарастает возмущение действиями центральной власти, и защитить права в регионах можно только путем политического объединения.

Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.