Гончарук выполнил функцию громоотвода, чтобы снять негатив с Зеленского, – кандидат политических наук

Руслан Балабан, кандидат политических наук

Гончарук работал по сценарию, он не субъектный руководитель, слабый организатор

Гончарук должен был выполнить функцию громоотвода. Ожидалось, что зима будет с очень плохими показателями и потом его уволят, чтобы снять негатив с Зеленского. В какой-то мере он с этим справился.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Ведущая программы поинтересовалась у эксперта, можно ли сравнивать Алексея Гончарука и Арсения Яценюка на посту премьера Украины.

По мнению Ростислава Балабана, знак равно между этими двумя политическими игроками ставить нельзя.

"Нет. Это в никакие сравнения не идет. Гончарук работал по сценарию, не субъектный руководитель, слабый организатор. Он не управлял своим правительством. Тем более, мы понимаем, что Кабинет Министров – это почти 900 человек. Он не руководил этой армией. Отсюда были и такие специфические заявления и специфические подготовки слайдов для отчета правительства ", – сказал эксперт.

Ростислав Балабан считает, что Гончарук на посту премьер’премьер-министра Украины должен был выполнить функцию "громоотвода".

"Он должен был выполнить функцию громоотвода. Ожидалось, что зима будет с очень плохим показателям и потом, весной, освободить и снять негатив с Зеленского. В какой-то мере он с этим справился. Но не больше", – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Сразу после этого, парламент избрал новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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В свою очередь по февраль Гончарук получил надбавок почти вдвое больше его оклада.