Гончарук улетел из Украины в Португалию, - СМИ

Алексей Гончарук из открытых источников

Экс-премьер рассказал, что хочет отдохнуть

Бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука заметили в самолете рейса "Киев-Лиссабон" - оказалось, что он хочет временно покинуть Украину.

Об этом сообщает Страна.uа.

Так, на фото видно, как Гончарук садится в самолет.

Примечательно, что экс-премьер воспользовался услугами лоукостера Wizz Air и выбрал именно эконом-класс.

Как отмечает издание, Гончарук не стал отвечать на вопросы журналиста, но сказал, что летит в отпуск.

Пока нет информации о сроке пребывания экс-премьера в Португалии, а также истинных причинах "отпуска".

Как сообщалось ранее, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Сразу после этого, парламент избрал новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

В свою очередь за февраль Гончарук получил надбавок почти вдвое больше его оклада.