Гончарук улетел из Украины в Португалию, - СМИ
Экс-премьер рассказал, что хочет отдохнуть
Бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука заметили в самолете рейса "Киев-Лиссабон" - оказалось, что он хочет временно покинуть Украину.
Об этом сообщает Страна.uа.
Так, на фото видно, как Гончарук садится в самолет.
Примечательно, что экс-премьер воспользовался услугами лоукостера Wizz Air и выбрал именно эконом-класс.
Как отмечает издание, Гончарук не стал отвечать на вопросы журналиста, но сказал, что летит в отпуск.
Пока нет информации о сроке пребывания экс-премьера в Португалии, а также истинных причинах "отпуска".
Как сообщалось ранее, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Сразу после этого, парламент избрал новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.
В свою очередь за февраль Гончарук получил надбавок почти вдвое больше его оклада.