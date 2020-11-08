Голубов призвал голосовать за Николая Скорика во втором туре выборов мэра Одессы

Николай Скорик "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Пока Одесса готовится ко второму туру выборов мэра, который состоится уже 15 ноября, одесский политик Дмитрий Голубов, которого на допустили к первому туру выборов, решил поддержать кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует пресс-служба ОПЗЖ.

"Я знаю Николая Скорика как честного человека, достойного гражданина и настоящего одессита. Мое решение о его поддержке обусловлено тождеством позиций по важнейшим стратегическим вопросам развития Одессы", - заявил политик.

Голубов добавил, что команда Скорика поддержала его идеи по реформированию города.

"Николай Скорик поддержал мою идею возрождения одесских дворов, он - соавтор законопроекта о возвращении Одессе статуса города "Порто Франко", - заявил Голубов.

Напомним, ранее кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко призвал жителей города во втором туре выборов прийти на выборы и отдать свой голос за представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика.