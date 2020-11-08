Голубов призвал голосовать за Николая Скорика во втором туре выборов мэра Одессы
Пока Одесса готовится ко второму туру выборов мэра, который состоится уже 15 ноября, одесский политик Дмитрий Голубов, которого на допустили к первому туру выборов, решил поддержать кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика.
Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует пресс-служба ОПЗЖ.
"Я знаю Николая Скорика как честного человека, достойного гражданина и настоящего одессита. Мое решение о его поддержке обусловлено тождеством позиций по важнейшим стратегическим вопросам развития Одессы", - заявил политик.
Голубов добавил, что команда Скорика поддержала его идеи по реформированию города.
"Николай Скорик поддержал мою идею возрождения одесских дворов, он - соавтор законопроекта о возвращении Одессе статуса города "Порто Франко", - заявил Голубов.
Напомним, ранее кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко призвал жителей города во втором туре выборов прийти на выборы и отдать свой голос за представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика.