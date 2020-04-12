Голосование за банковский законопроект показало, что внутри "Слуги народа" нет единства, - Левочкин

Народный депутат Сергей Лёвочкин "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Голосование за банковский законопроект еще раз подтвердило, что внутри "Слуги народа" нет единства и что определенные группы уже образовали свои "фракции" в партии.

Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин рассказал в интервью Страна.юа.

По его мнению, сейчас в партии есть около 30-40 людей, которые ориентируются на бывших владельцев "Приватбанка".

К тому же, по словам нардепа, кроме этих людей за "антиколомойский" законопроект не голосовала фракция "Батькивщины" Юлии Тимошенко и группа "За будущее", которую так же связывают с экс-владельцами "Приватбанка".

"Таким образом они продемонстрировали, что у этой группы есть своя "фракция" внутри "Слуг народа", которая не голосовала за банковский закон, а впоследствии выдвинула большую часть из 16 тысяч поправок", - считает Левочкин.

В то же время политик убежден, что закон все равно примут из-за создания ситуативной коалиции между "Слугой народа", "Голосом" и "Европейской солидарностью", учитывая то, что власть взяла курс на получение кредита от МВФ.

При этом нардеп подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за законопроект из-за отсутствия экономической политики в стране как таковой.

"Наша фракция не поддерживает этот законопроект - мы считаем, что новые законы, регулирующие банковскую деятельность, должны сопровождаться внятной экономической политикой. Сейчас ее нет - мы видим только отдельные фрагментарные действия", - пояснил Левочкин и добавил, что изменения в бюджет "Оппозиционная платформа - За жизнь" так же не будет поддерживать в том виде, в котором их представили на согласительном совете парламента.

Как сообщалось ранее, аппарат Верховной Рады свел в одну таблицу все 16 тысяч правок "антиколомойского" законопроекта о банках, но в профильном комитете парламента заявили о давлении.

Также глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что поправки к "антиколомойскому" законопроекту направлены на затягивание процесса его принятия.