"Голос" имеет 2 кандидатов на пост мэра Киева

Кира Рудик 24 канал

Пока в партии не готовы назвать их фамилии

Политическая партия "Голос" имеет двух кандидатов на пост мэра Киева. Об этом заявила председатель политсилы Кира Рудык, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, "Голос" имеет двух кандидатов на пост мэра Киева. Однако пока она не готова назвать их фамилии. При этом она отметила, что окончательное решение относительно кандидатов в мэры Киева партия примет на своем съезде, который состоится в середине августа.

"Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала Рудик.

Напомним, ранее председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что политсила переходит в оппозицию к действующей власти. По словам руководителя партии, за год они с коллегами увидели, что монобольшиство предало ценности, которые ранее декларировало.

Политик отметила, что "Голос" пришел в Раду, чтобы защищать свободу и проводить реформы, но вместо этого постоянно борется с ложью.