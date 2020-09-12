Глобальных ротаций в правительстве в ближайшее время ждать не стоит, – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Сейчас от правительства ожидают представления проекта госбюджета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать глобальной кадровой трансформации в Кабинете Министров. Об этом спикер сказал в эфире программы "Личный формат" в эфире телеканала NewsOne.

"Не думаю, что в ближайшее время мы будем видеть глобальную ротацию в Кабинете Министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров, с чем – то я могу соглашаться, с чем-то-думаю, что нет. Но сегодня и, в частности, во время бюджетного процесса (а я хотел бы напомнить, что 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год) и в условиях тех вызовов, которые стоят перед государством (это и борьба с коронавирусом, и другие важные аспекты нашего существования, это и война, это непростое социально-экономическое положение), говорить о глобальной трансформации в Кабинете Министров в ближайшее время, думаю, не стоит", – отметил Разумков.

На вопрос о вероятности кадровых ротаций в экономическом блоке правительства спикер ответил: "Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение".

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Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламент пока не поступали предложения по прекращение полномочий того или иного министра.