Главы Минздрава и Минфина подали в отставку, - Геращенко

Ирина Геращенко Facebook-страница Ирины Геращенко

На совещании руководства Верховной Рады началась встреча с кандидатами на должности министров

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку. Об этом 29 марта вечером сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

Как отмечается, в воскресенье на совещании руководства Верховной Рады началась встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар короновируса. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Все они.... когда работали в команде Порошенко на различных должностях", - отметила Ирина Геращенко.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3273 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения. Инициаторами законопроекта стали народные депутаты из фракции "ГОЛОС".