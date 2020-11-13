Главы фракций и руководство Рады сегодня соберутся на онлайн-совещание

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На онлайн-совещании должны принять коллективное решение относительно работы парламента

Главы фракций и руководство Верховной Рады Украины сегодня, 13 ноября, соберутся на онлайн-совещание, во время которого должны принять коллективное решение относительно работы парламента. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина.

"Если будут какие-либо изменения по плану работы Верховной рады - они все равно должны голосоваться в зале, поэтому даже если надо будет принять решение о сокращении работы или изменения в календарном плане, то Верховная рада все равно должна для этого собраться и проголосовать, поэтому в любом случае пленарное заседание будет", - отметила она.

По словам депутата, на согласительном совете также дополнительно сообщат, какая ситуация по фракциям.

"По правилам, учитывая, что Стефанчук тоже получил положительный результат, то есть госпожа Кондратюк. И сейчас такой есть план, чтобы она председательствовала на пленарной неделе... Между тем у нас 18 больных, а также люди на самоизоляции. Если все будет в силе, то конечно наша фракция примет участие в заседаниях", - добавила Кравчук.

Напомним, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что готова подстраховать своих коллег Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука и провести заседание парламента на следующей пленарной неделе.

К слову, 11 ноября стало известно, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом COVID-19.

На следующий день, 12 ноября, положительный результат теста на коронавирус COVID-19 получил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.