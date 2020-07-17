Главу облсовета Олейника обвиняют в получении взятки в 1 млн долларов — постановление Высшего антикоррупционного суда

Святослав Олейник Фото из открытых источников

Вскрыты новые коррупционные схемы Святослава Олейника, близкого к олигарху Коломойскому. Высший антикоррупционный суд установил, что Олейника обвиняют в опосредованном получении взятки в 1 млн долларов во время работы на посту зам.губернатора у Коломойского в 2015 г. и преступном сговоре с целью избавить от уголовной ответственности ряд сообщников, в частности — руководителя скандальной фирмы УПС Тараса Палия. Об єтом сообщает "Днепр Главное".

Днепр Главное

Согласно постановлению ВАКС, в деле Олейника должно разобраться НАБУ, в частности — внести в ЕРДР сведения о совершении главой облсовета уголовного преступления.

Напомним, в 2015 г. Олейник был заместителем главы Днепр ОГА Коломойского. Среди прочего чиновник "вскрыл схему" откатов на ремонтах дорог в регионе, фигурантом которой была фирма УПС Тараса Палия. Против коммерсанта и его сообщника, чиновника Лысого, даже открыли уголовные дела. Однако в итоге фигуранты скандала отделались легким испугом…

В то же время, как сообщалось в ряде журналистских расследований, 50% фирмы УПС были переданы словацкой фирме Арограф, учредителем которой оказалась подчиненная Олейника Ирина Гуназа, одна из клерков его партии “УМ” (сейчас — За майбутнє). А после постановления ВАКС стало известно, что Олейник наряду с получением корпоративных прав в фирме также получить взятку в размере 1 млн долларов.

С тех пор связанная с Олейником и Палием фирма смогла получить госконтрактов на почти 3 млрд грн (!), при этом регулярно попадая в скандалы в связи с низким качеством работ.

А сейчас, несмотря на бесконечную череду залетов, фирма Олейника-Палия уверенно осваивает миллиарды на ремонтах дорог в области по программе Зеленского "Велике будівництво". Партнер главы облсовета недавно угрожал активистам, которые приехали для проведения общественной экспертизы ремонта 25 км дороги на Никополь, которую фирма Олейника чинит за 500 млн грн.

Теперь расследовать коррупционные преступления Олейника обязано Национальное антикоррупционное бюро. СМИ и общественность будут следить за ходом событий.