Главой Одесской таможни назначили Дениса Пудрика: Саакашвили назвал это самоуничтожением

Денис Пудрик Фото из открытых источников

Денис Пудрик занимал руководящие должности во времена Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти

Главу Крымской таможни времен Виктора Януковича Дениса Пудрика назначили исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Об этом сообщили Украинская служба информации и председатель исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили.

"Назначение этого типа на таможню - это типичный старый феодальный институт, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же старых "профессионалов" и углубляя круг коррупции. Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?" - отметил Саакашвили.

В то же время он напомнил, что есть программа исчерпывающей таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по поручению президента Владимира Зеленского. По словам Саакашвили, "после шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она была нулевой на Одесской таможне" во время его губернаторства.

В связи с этим политик призвал начинать всеобъемлющие реформы на таможне и в других сферах жизни.

Скриншот Facebook/Михеила Саакашвили

Справка:

Пудрик Денис Валерьевич – украинский государственный деятель и ученый. Ранее работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Также был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

С июня 2013 года, во времена правления Виктора Януковича, возглавлял Крымскую таможню, за что подпадал под критерии очистки власти. Отмечается, что из-за этого Пудрика уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Денис Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тыс гривен. С 2019 года до нынешнего назначения был исполняющим обязанности проректора Национальной академии фискальной службы.

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Напомним, ранее правоохранители задержали трех должностных лиц Одесской таможни на взятке. Следователи поймали злоумышленников при получении 2100 долларов от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.