Главный патриотизм – это уплата налогов, – Карасев о Вакарчуке

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Политик, который претендует на руководящие должности в стране, это эталонный человек, говорит политолог

Главный патриотизм – это уплата налогов, поскольку в такой способ происходит усиление государства, она получает возможность увеличить расходы на оборону, на социальную сферу, на пенсии.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил политолог Вадим Карасев.

Политолог отметил, что были случаи, когда известные рок-музыканты не платили налоги в своих странах, однако они были только музыкантами, а не политиками.

"Они не претендовали на лидерские позиции, что они нацию куда будут вести в светлое будущее. Поэтому понятно, что музыкант – такое еще можно допустить, как политик – нет. Потому что политик должен показать пример уплаты налогов, это первое. И, во-вторых, эта проблема не только же о деньгах, не только о лидерстве и не только о политике, а вообще о патриотизме. Потому что патриотизм можно как пропагандировать? Покрасить какой-то забор в желто-синий цвет или волонтерствовать. Но главный патриотизм – это уплата налогов, потому что ты таким образом как раз и усиливаешь государство, даеш возможность государству увеличить расходы на оборону, на социальную сферу, на пенсии, если нужно и так далее", – заявил Вадим Карасев.

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Гость ток-шоу также отметил, что политик, который претендует на руководящие должности в стране, это эталонный человек, поэтому он должен быть примером, а не наоборот – прикрываясь людьми, которые платят налоги, не платить их.

"Это такое раздвоение у Славы. Он – хороший человек, хороший музыкант, но ему не объяснили, что политика – это не только писать какие-то посты и блоги и не только давать интервью на политико-моральные темы на телевидении", – заявил Вадим Карасев.

Напомним, юрист Андрей Портнов заявил, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук скрывал свои доходы от концертов через оффшорные компании – все, чтобы не платить налоги в украинский бюджет.

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук украл у армии миллионные налоги, которые должен был заплатить от концертов, корпоративов и продажи дисков и альбомов.