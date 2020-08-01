Главной угрозой для Украины является Россия и ее политический режим, - СВРУ

Служба внешней разведки Украины

Глава СВРУ убежден, что Россия намерена вернуть Украину в зону своего полного влияния

В Службе внешней разведки Украины заявили, что главной угрозой для государства является Российская Федерация и ее политический режим. Об этом сообщает ZN.UA.

Как отмечается, РФ продолжает придерживаться стратегических целей своего политического режима, среди которых возвращение Украины в зону своего полного влияния. Для этого соседнее государство стремится ликвидировать национальную идентичность и независимость, а также установить внешний контроль над государственными процессами.

"Кремлевская власть никогда не примет существование независимой, унитарной и ориентированной на Запад Украины, следовательно, будет продолжать вести против Украинского государства гибридную войну", – подчеркнул председатель СВРУ Валерий Кондратюк.

По его словам, Россия намерена в дальнейшем расшатывать украинскую государственность, используя для этого различные инструменты. Так, перед местными выборами государство-сосед планирует начать активное давление и провокации. Целью этих действий является создание хаоса в Украине и подрыв доверия населения к государственным институтам. Кроме этого, РФ стремится "сформировать на Западе мнение, что Украина —failed state и сделать сотрудничество с Украиной токсичным для западных лидеров".

Во внешней разведке отметили, что одним из элементов этого плана является насаждение идеи федерализации Украины как якобы единой возможности решения конфликта мирным путем.

"Ключевое в этой стратегии — проведение выборов в ОРДЛО. РФ настаивает на проведении выборов на временно оккупированных территориях без восстановления контроля украинской стороны над соответствующим участком украино-российской границы и вывод всех вооруженных подразделений, подконтрольных Москве", – убежден Кондратюк.

По прогнозам СВРУ, в ближайшее время на линии разграничения сохранится высокая вероятность вражеских провокаций.

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Напомним, недавно Служба внешней разведки Украины назвала главные угрозы для страны. Среди них – гибридная война, вооруженный конфликт, агрессивная политика России и попытки Кремля подорвать основы поддержки государства на международном уровне.