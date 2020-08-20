Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция

ZIK

О нападениях на медиа, эпидемии коронавируса и выборах, – подробно на ZIK

Сегодня, 20 августа, в 19: 00 на телеканале ZIK состоится главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Темы сегодняшней программы:

Нападения на медиа и медийные скандалы. Почему власть в притеснениях подобралась даже к детям и песням?

COVID-19. Как началась вторая волна заболеваемости и что будет осенью, когда иммунитет населения ослабится?

Безопасность! Почему серию терактов летом считают спектаклем и что ждет нас накануне местных выборов?

О главных событиях последнего времени в главном политическом ток-шоу страны "Народ Против". Уже сегодня в 19: 00.

В программе примут участие: Михаил Добкин, Андрей Николаенко, Сергей Власенко, Даниил Гетманцев, Ольга Голубовская, Евгений Шевченко, Александр Качный, Александр Качура и другие интересные гости.

Прямую трансляцию ток-шоу "Народ против" можно посмотреть прямо здесь

Предыдущие выпуски " Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.