live
Новости » Политика Читати новину українською

Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция

ZIK

О нападениях на медиа, эпидемии коронавируса и выборах, – подробно на ZIK

Сегодня, 20 августа, в 19: 00 на телеканале ZIK состоится главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Темы сегодняшней программы:  

  • Нападения на медиа и медийные скандалы. Почему власть в притеснениях подобралась даже к детям и песням? 
  • COVID-19. Как началась вторая волна заболеваемости и что будет осенью, когда иммунитет населения ослабится? 
  • Безопасность! Почему серию терактов летом считают спектаклем и что ждет нас накануне местных выборов?  

О главных событиях последнего времени в главном политическом ток-шоу страны "Народ Против". Уже сегодня в 19: 00.

В программе примут участие: Михаил Добкин, Андрей Николаенко, Сергей Власенко, Даниил Гетманцев, Ольга Голубовская, Евгений Шевченко, Александр Качный, Александр Качура и другие интересные гости. 

Прямую трансляцию ток-шоу "Народ против" можно посмотреть прямо здесь

Предыдущие выпуски " Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Новый антирекорд: За прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 2 тысячи новых случаев коронавируса За минувшие сутки в Украине подтвердили 1616 новых случаев коронавируса Врачам поставили задачу - записывать как можно больше случаев COVID-19, чтобы перенести выборы, - Качный За минувшие сутки в Украине подтвердили 1464 новых случаев коронавируса
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Следует отправить в отставку все Нацсоветы и комиссии, потому что они ничегошеньки не делают, - Кацман о скандале вокруг детского Евровидения
Скандал с Евровидением. Судьба местных выборов. Валютные колебания | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле