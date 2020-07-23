Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О терактах, "Укравтодор" и Верховную Раду, – подробно на Zik

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущим Ростиславом Сухачовим.

Темы программы:

Теракты. Почему в Украине становится все неспокойнее?

Укравтодор. Сколько и как ежегодно воруют на строительстве дорог?

Верховная Рада. Что сделали депутаты за год для людей и доработают они свою каденцию?

Все это, а также интервью с председателем партии "Слуга Народа" Александром Корниенко. Эксклюзивно. В большом интервью в ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Гости ток-шоу – политтехнолог Тарас Загородний, журналист Сергей Лямец, журналист Игорь Лосев, военный эксперт Олег Стариков, народный депутат Валентин Наливайченко, народный депутат Ирина Верещук, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, народный депутат Алексей Кучеренко, экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян, народный депутат Александр Колтунович, депутат ВРУ VIII соз. Игорь Мосийчук и политик Евгений Червоненко.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.