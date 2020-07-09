Главное ток-шоу страны "Народ против": Когда смотреть и кто будет в гостях

ZIK

О беспорядках на улицах городов и почему все чаще говорят о возможном наступлении на востоке страны, – об этом детально на ZIK

Сегодня, 9 июля, в 19:00, на телеканале ZIK начнется главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко – эксклюзивно в большом интервью в ток-шоу "Народ против"!

Темы сегодняшнего ток-шоу:

Столкновения и беспорядки! Почему на улицах городов никак не установится спокойствие?

Киев! Кто и сколько ворует в столице?

Война! Почему мир не просматривается, а о возможном наступлении говорят все чаще?

Гости ток-шоу – бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура, экономист Василий Горбаль, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский, народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук, народный депутат (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

А также эксперты – журналист Сергей Лямец, политический эксперт Владимир Кацман, журналист Сергей Щербина, телеведущий Макс Назаров, политолог Владимир Цыбулько, эксперт в сфере обороны и безопасности Олег Стариков.

Все это в главном политическом ток-шоу страны "Народ против". Уже в четверг на телеканале ZIK. Начинаем в 19-й. Не пропусти!

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook.

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.