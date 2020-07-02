Главное ток-шоу страны "Народ против": Когда смотреть и кто будет в гостях

ZIK

О карантинных ограничениях, повышении прожиточного минимума и об экологии, – об этом детально на ZIK

Сегодня, 2 июля, в 19:00, на телеканале ZIK начнется главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Сергей Власенко – эксклюзивно в большом интервью в ток-шоу "Народ против"! О главных событиях последнего времени.

Темы ток-шоу:

Карантин. Какие изменения ждут страну, и где ограничения станут более жесткими?

Бедность. Что изменится для граждан после повышения прожиточного минимума?

Экология. От пожаров до наводнений. Как Украине спастись от настоящей катастрофы? И где взять деньги на защиту окружающей среды?

Гости ток-шоу - народный депутат (внефракционный) Антон Поляков, политик Михаил Добкин, народный депутат (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Татьяна Плачкова, народный депутат (фракция "Слуга народа") Евгений Шевченко, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Александр Колтунович, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук.

Эксперты - журналист Игорь Лесев, политолог Алексей Якубин, юрист Анна Маляр, заслуженный экономист Украины Юрий Атаманюк, политолог Михаил Чаплыга.

К эфиру также присоединятся банковский эксперт Вадим Сирота, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

А также Юрий Михальчишин и Макс Бужанский – "Битва без компромиссов" на тему "Украина и ее место в новом миропорядке".

Все это в главном политическом ток-шоу страны "Народ против". Уже в четверг на телеканале ZIK. Начинаем в 19. Не пропусти!

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook.

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.