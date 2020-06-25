Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция

ZIK

Об уровне заболеваемости на COVID-19, о новых "пленках Деркача" и свободе слова в Украине, – об этом детально на ZIK

Сегодня, 25 июня, в 19:00, на телеканале ZIK началось главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский – эксклюзивно в большом интервью в ток-шоу "Народ против"! О главных событиях последнего времени и борьбе с эпидемией.

Темы ток-шоу:

COVID-19. Как уберечься и что делает власть в то время, когда в Украине новый рекорд количества заболевших?

Новые "пленки Деркача" и перипетии в "Слуге народа". Что ждет представителей старой и новой власти?

Свобода слова и закон о медиа. Почему при новой власти положение СМИ усложняется?

Экономика и финансы! Что сейчас происходит с наполнением бюджета и с активами прошлых режимов, которые должны были передать государству?

Гости ток-шоу - народный депутат (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский, народный депутат (внефракционный) Анна Скороход, народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, бывший министр развития экономики Тимофей Милованов, народный депутат (фракция "Слуга народа") Роксолана Пидласа.

А также эксперты - журналист Игорь Лесев, журналист Сергей Лямец, журналист Евгений Куксин, медиаэксперт Антон Подлуцкий.

К эфиру присоединятся народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач, бывший заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

Также – долгожданная "битва без компромиссов" между Максом Бужанским и Юрием Михальчишиным! О том, к чему ведет возмущение настроений в обществе!

Все это в главном политическом ток-шоу страны "Народ против". Уже в четверг на телеканале ZIK. Начинаем в 19-й. Не пропусти!

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook.

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.