Главное ток-шоу страны "Народ против": Когда смотреть и кто будет в гостях

ZIK

Об уровне заболеваемости на COVID-19, тарифах на жилищно-коммунальные услуги и беспорядках в Правительственном квартале, – об этом детально на ZIK

Сегодня, 18 июня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Темы сегодняшнего ток-шоу:

Правительственный квартал и беспорядки! Как делают политику во властных кабинетах и на улицах столицы?

COVID-19! Почему в стране почти ежедневно антирекорд заболеваемости и какие ограничения могут скоро вернуть?

Жилищно-коммунальные услуги. Почему многим людям насчитали больше, чем в прошлом году за обогрев в самую теплую зиму в современной истории? И почему платежки продолжают дорожать, а качество услуг – ухудшаться?

Все это, а также – Юлия Тимошенко эксклюзивно в большом интервью в ток-шоу "Народ против"! О главных событиях последнего времени!

Гости ток-шоу - министр социальной политики в 2016-2019 гг. Андрей Рева, народный депутат (фракция "Батькивщина") Андрей Николаенко, народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский, народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Александр Качный, врач-инфекционист, член Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, народный депутат (внефракционный) Антон Поляков, народный депутат (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

А также – журналист Сергей Щербина, телеведущий Макс Назаров, директор Фонда помощи онкобольным детям Валентина Маркевич, журналист Евгений Куксин, политолог Алексей Якубин, бывший юрист "Правого сектора" Эдуард Панченко, народный депутат VIII созыва Андрей Артеменко, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, киевлянка Лидия Громова.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook.

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.