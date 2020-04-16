Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция

ZIK

Резонансные дела, новые условия МВФ, изменения в бюджет и противодействие коронавирусу, – об этом детально на ZIK

Сегодня, 16 апреля, в 19:00 на телеканале ZIK состоится главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Темы ток-шоу:

Резонансные дела! Почему именно сейчас вручили подозрение Татьяне Чорновол и что будет с делами Порошенко?

Новые условия МВФ, новые изменения в бюджете! Кто в этом году катастрофически недополучает и что ожидает Украину после конца карантина?

Коронавирус! В каких областях количество зараженных приближается к тысяче и где начали закрывать продуктовые магазины?

Все это, а также – большое интервью с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой и заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко уже в четверг в главном политическом ток-шоу страны "Народ против".

Гости программы – народный депутат (фракция "Батькивщина") Сергей Власенко, бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Александр Качный, народный депутат (фракция "Слуга народа") Галина Янченко, врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространению коронавируса Ольга Голубовская, народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский, народный депутат (группа "За майбутнє") Лариса Билозир, народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Юрий Павленко.

А также присоединятся эксперты: журналист Юрий Молчанов журналист Сергей Щербина журналист Антон Подлуцкий, директор Фонда помощи онкобольным детям Валентина Маркевич.

Начинаем в 19-й! Не пропусти!

Прямую трансляцию ток-шоу "Народ против" можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.