Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция

ZIK

Продажа земли, кадровые изменения и угроза коронавируса, - ключевые темы ток-шоу

Сегодня, 2 апреля, в 19:00, на телеканале ZIK состоится главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – впервые! Экслюзивно! В большом интервью в программе "Народ против"!

Ответы на наиболее острые вопросы!

Землю на продажу! Почему власть продавила судьбоносный закон именно во время карантина?

Кадровая круговерть! Почему министры теперь работают по три недели, а ключевые отрасли в стране – на грани уничтожения?

Распространение вируса! Возможно ли остановить катастрофический рост количества пораженных и когда мы узнаем их реальное количество?

Сергей Власенко, Александр Дубинский, Ольга Голубовская, Олег Синютка и много других интересных гостей.

Макс Бужанский и Юрий Михальчишин сойдутся в битве без компромиссов!

Уже сегодня, в главном политическом ток-шоу страны - "Народ против". Начинаем в 19-й – не пропусти!

Прямую трансляцию ток-шоу "Народ против" можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски проекта "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.