Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция

ZIK

Общегосударственный карантин и мировой кризис, – об этом детально на ZIK

Сегодня, 12 марта, в 19:00 на телеканале ZIK состоится главное политическое ток-шоу страны "Народ против", ведущей которого является Наташа Влащенко.

Темы ток-шоу:

Общегосударственный карантин! Что делать, когда вирус подошел вплотную?

Мировой кризис! Почему доллар уже пошел вверх и когда будет обвал гривни?

Контрабанда! Сколько миллиардов теряет бюджет на границе и когда у таможни будет новый руководитель?

Все это, а также – интервью с первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком уже в четверг в главном политическом ток-шоу страны "Народ против".

Гости программы – журналист Игорь Лесев, экс-начальник районного управления полиции Киева Денис Ярославский, экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко, народный депутат, "Слуга народа", Елена Шуляк, народный депутат, "Слуга народа", Галина Янченко, народный депутат, "Батькивщина", Алексей Кучеренко, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Александр Качный, народный депутат, "Батькивщина", Андрей Николаенко, бизнесмен Игорь Никонов, журналист-расследователь Евгений Плинский, журналист Евгений Куксин, журналист Сергей Лямец.

Начинаем в 19:00! Не пропусти!

Прямую трансляцию ток-шоу "Народ против" можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски "Народ против" можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK – Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала – Наташа Влащенко.