Глава ВРУ считает, что языковой законопроект Бужанского рассмотрят на внеочередной сессии

Разумков также не уверен, что языковой законопроект будет актуален в сентябре

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков имеет сомнения, относительно рассмотрения языкового законопроекта народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского во время внеочередной сессии Рады. Об этом спикер парламента сказал на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

"Если мы говорим о законопроект Максима Бужанского, он не был рассмотрен на прошлой неделе, последней пленарной неделе ВРУ. Много вопросов было, и это была последняя пленарная неделя, поэтому те вопросы, которые не были рассмотрены, они фактически поднимались. Я думаю, что в ближайшее время вряд ли он будет предложен на внеочередные сессии и насколько он будет актуален в сентябре – я не уверен, если честно", - отметил Дмитрий Разумков.

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Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе должна была рассмотреть "языковой" законопроект, однако впоследствии оказалось, что документа "слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования", в повестке дня нет.

Ранее, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вопрос журналистов о возвращении к языковому закону нардепа Максима Бужанского заявил, что парламент должен слышать голос народа, а не улицы.