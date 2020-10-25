Глава ВРУ считает, что для некоторых людей бюллетени сложны, но на ход выборов это не повлияет

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Спикер парламента уже успел проголосовать на одном из избирательных участков Киева

Людям почтенного возраста будет немного сложнее заполнять бюллетени для голосования, но глобально на ход избирательного процесса это не повлияет.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал, что у него не возникло никаких проблем с голосованием на местных выборах, ведь он хорошо знаком с бюллетенями.

"Я думаю, что людям почтенного возраста будет немного сложнее (заполнять бюллетени для голосования, – ред.), потому что небольшой шрифт, и плюс, если мы говорим о трафарете, несмотря на то, что все политические силы рассказывали и наглядно рекламировали, где должна быть какая цифра, каждый кандидат за себя агитировал, но все же это будет, возможно, не так удобно, как нам всем хотелось бы", – сказал спикер парламента.

Вместе с тем он отметил, что на выборы в целом это не повлияет.

"Я убежден, что глобально на ход избирательного процесса сегодня это не повлияет", – подчеркнул Разумков после голосования в Киеве.

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20:00.

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

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Также телеканал ZIK будет вести онлайн-трансляцию голосования. За всеми важными новостями из регионов и столицы можно следить просто ЗДЕСЬ.