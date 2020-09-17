Глава ВРУ объяснил, почему вносить изменения в постановление о местных выборах сегодня уже поздно

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков EPA-EFE

По словам спикера, он не понимает как сейчас можно изменить постановление, поскольку оно должно приниматься за 90 дней до выборов

Мы сегодня, к сожалению, вынуждены с вами констатировать, что провести выборы на временно оккупированной территории части Донецкой и Луганской областей невозможно, физически невозможно и юридически невозможно. Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Такое постановление (о местных выборах - ред.) было предложено профильным комитетом, где представлены представители всех политических партий и групп, работающих в ВРУ. Именно оно было поддержано, именно она было проголосовано, согласно действующему законодательству. Оно должно было быть принято ВРУ за 90 дней до проведения выборов. ВРУ в этом плане выполнила полностью свои обязательства. Мы сегодня, к сожалению, вынуждены с вами констатировать, что провести выборы на временно оккупированной территории части Донецкой и Луганской областей невозможно, физически невозможно и юридически невозможно. Так же как и выполнить тот пункт, о котором мы все много говорили, это проведение выборов по украинскому законодательству, проведение выборов с возможностью доступа СМИ, проведение выборов с возможностью доступа всех политических сил, которые нам могут нравиться, не нравиться, которые зарегистрированы по украинскому законодательству и имеют право выдвигать своих кандидатов на всей территории нашего государства.

И, пожалуй, главное, что выборы должны быть выборами. Выборы - это не назначение. Выборы не могут происходить под дулом пулеметов. Выборы – это свободное волеизъявление граждан... А все выше перечисленное мной, к сожалению, невозможно реализовать на той территории", - сказал Разумков.

По словам спикера, он не понимает как сейчас можно изменить постановление о местных выборах, поскольку оно должно приниматься за 90 дней до выборов.

"Я не понимаю, каким образом сегодня можно изменить это постановление. Еще раз повторю, я об этом говорил, оно принимается за 90 дней до дня выборов. Если мы его меняем, мы ставим под угрозу выборы на всей остальной территории государства, потому что это постановление принимается за 90 дней. Если вы сейчас примете это постановление в другой какой-то редакции, то выборы у вас состоятся не позднее чем за 90 дней”, - добавил Разумков.

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась встреча советников "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция). Ее главным итогом стало то, что участникам переговоров удалось договориться о продлении "режима тишины" на Донбассе.

Впоследствии, по словам заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, во время переговоров Украина согласилась изменить условия проведения местных выборов, поскольку указанные в постановлении условия проведения выборов противоречат Минским договоренностям.