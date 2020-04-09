Глава Пентагона подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины

Также Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в военных реформах

Министр обороны США Марк Эспер во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Разговор состоялся с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19.

"Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. Госсекретарь Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине", - сказано в сообщении.

Также Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал министра Тарана поддержать динамику развития Украины в поддержку более безопасной и демократической Украины.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.