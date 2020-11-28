Глава Минздрава Степанов вылечился от коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

Министр пожелал выздоровления тем, кто до сих пор болеет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он сообщил во время брифинга, который впервые за последнее время провел не дома. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Степанова, он благодарен всем, кто желал ему выздоровления и желает этого все, кто сейчас болеет COVID-19 или другие болезни. "Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось".

Напомним, 14 ноября стало известно, что министр здравоохранения Максим Степанов заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Тогда он сообщал, что продолжит работать дистанционно.

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Позже глава Минздрава заявил о проверке эффективности протокола лечения COVID-19 и работы медицинской системы на собственном опыте. По его словам, ранее он смотрел на ситуацию глазами врачей, но получил возможность пройти ее в роли пациента.