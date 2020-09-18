Глава Минфина больно наступил на хвост контрабандистам, – Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Поэтому в парламенте пытались собирать подписи за его отставку, сказал нардеп

Министр финансов Украины Сергей Марченко очень больно наступил на хвост контрабандистам в Украине, поэтому в парламенте одна из групп, которую связывают с контрабандистами, собирала подписи за его отставку.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий, комментируя вероятность отставки министра финансов Украины Сергея Марченко, отметил, что при всех своих "минусах" глава Минфина имеет один "плюс".

"Судя по всему, он очень больно наступил на хвост так называемым контрабандистам в Украине, потому что одна из групп, которая связывается с контрабандистами, в парламенте на прошлой неделе активно собирала или пыталась собирать подписи за отставку министра финансов Марченко за то, что он поувольнял людей, которые "крышевали" контрабанду на таможенных постах. То есть за это хотя бы ему можно сказать "спасибо", хотя остановки этого процесса - безудержной контрабанды - я так и не увидел", – сказал Александр Дубинский.

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Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.

Добавим, народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Алексей Устенко заявлял, что пребывание действующего министра финансов Сергея Марченко на посту сегодня – под большим вопросом, поскольку есть недовольство его работой.