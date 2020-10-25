Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто AP

Петер Сийярто, нарушая законодательство, призвал венгров Закарпатья поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня, 25 октября, призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". Об этом он написал в своем Facebook.

"Единая венгерская партия КМКС, баллотируется на вступление в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области", — отметил Сийярто.

В частности, он призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего городского главу Золтана Бабяка.

"Не случайно много взглядов приковано к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", — написал министр.

Также Сийярто сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Как известно, в "день тишины" и во время волеизъявления граждан, по украинскому законодательству, агитация запрещается.

Напомним, недавно МИД Украины обратился к правоохранителям из-за неоднократного выявления признаков политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатье. Тогда в украинском дипведомстве заявили о наличии у Венгрии "скрытой цели".

А на днях, Министерство иностранных дел Венгрии отозвало обвинения о вмешательстве страны в украинские выборы из-за заявлений своего госсекретаря.