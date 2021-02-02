Глава МИД сомневается, что США присоединятся к "нормандскому формату"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Впрочем, есть все основания полагать, что США в дальнейшем будут еще активнее поддерживать Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что к "нормандскому формату" можно приобщить США, поскольку на это нужно согласие всех участников переговоров, а Россия будет против. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Что касается полноценного участия США в "нормандском формате", то давайте помнить, что есть один человек в этом формате, которого такое участие точно не сделает счастливым, – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желаниями только отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом", - сказал Кулеба.

В то же время министр утверждает, что есть все основания полагать, что США в дальнейшем будут еще активнее поддерживать Украину.

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. Поэтому я имею все основания чувствовать и предвидеть, что США будут еще более активными на этом треке, но в каком именно формате это будет происходить – это вопрос переговоров", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.