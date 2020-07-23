Глава МИД Молдовы в ближайшее время посетит Украину

Украину посетит глава МИД Молдовы МИД Украины

Также стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЭС, ГУАМ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля ближайшее время посетит Киев. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

К такому согласию пришли во время украинско-молдавских политических консультаций в формате видеоконференции на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Думитру Соколана.

"Дипломаты договорились, что в ближайшее время Киев посетит министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время этих консультаций собеседники подтвердили взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов и противодействия российской агрессии на основе международного права, прежде всего принципа территориальной целостности государств.

Также отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, в частности взаимодействия при осуществлении контроля на границе и использовании номерных знаков.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу идею о том, что Україна, Молдова и Грузия могут играть особую роль в "Восточном партнерстве".