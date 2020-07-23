live
Новости » Политика Читати новину українською

Глава МИД Молдовы в ближайшее время посетит Украину

Украину посетит глава МИД Молдовы МИД Украины

Также стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЭС, ГУАМ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля ближайшее время посетит Киев. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

К такому согласию пришли во время украинско-молдавских политических консультаций в формате видеоконференции на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Думитру Соколана.

"Дипломаты договорились, что в ближайшее время Киев посетит министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время этих консультаций собеседники подтвердили взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов и противодействия российской агрессии на основе международного права, прежде всего принципа территориальной целостности государств.

Также отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, в частности взаимодействия при осуществлении контроля на границе и использовании номерных знаков.

Новости по теме: Украина открыла границу с Молдовой и ЕС

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу идею о том, что Україна, Молдова и Грузия могут играть особую роль в "Восточном партнерстве".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский осуществил масштабное назначение в судебной системе Журналист Кацман: "Зеленский в ближайшие дни уйдет в отпуск и проведет его в резиденции острова Бирючий" "Хватит делить украинцев": Зеленский в Раде обратился к депутатам Зеленский назначил более 20 судей в местные общие суды
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Скичко | 21.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ситуация в Луцке: Заложники в автобусе, требования злоумышленника | Ток-шоу
Ситуация в Луцке. Кто такой Максим Кривош? Массовые заминированиz в Украине | Ток-шоу