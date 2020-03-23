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Глава МИД Кулеба виртуально посетит Германию

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба Фото: twitter.com

Глава украинского МИД проведет переговоры с немецким коллегой

Во вторник, 24 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит виртуальный визит в Германию с целью проведения переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом глава МИД заявил на онлайн-брифинге, сообщает УНН.

"Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Германии, мы говорили о поставке или закупке тестов в зависимости от ситуации. Завтра у меня с ним состоится дипломатическая новелла - я осуществлю виртуальный визит в Федеративную республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - отметил Кулеба. 

После чего министр добавил, что коронавирус меняет представление не только о безопасности, но и о дипломатии. 

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заседание ТКГ в Минске, возможно, состоится в режиме видеоконференции.

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