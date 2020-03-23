Глава МИД Кулеба виртуально посетит Германию
Глава украинского МИД проведет переговоры с немецким коллегой
Во вторник, 24 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит виртуальный визит в Германию с целью проведения переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом глава МИД заявил на онлайн-брифинге, сообщает УНН.
"Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Германии, мы говорили о поставке или закупке тестов в зависимости от ситуации. Завтра у меня с ним состоится дипломатическая новелла - я осуществлю виртуальный визит в Федеративную республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - отметил Кулеба.
После чего министр добавил, что коронавирус меняет представление не только о безопасности, но и о дипломатии.
Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заседание ТКГ в Минске, возможно, состоится в режиме видеоконференции.