Глава МИД Германии посетит Украину на День Независимости

Гайко Маас Фото из открытых источников

Во время разговора главы МИД Украины и Германии согласились с необходимостью встречи "нормандской четверки" на уровне министров

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас прибудет в Украину с визитом на День Независимости. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим немецким коллегой. Во время общения дипломаты обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в обеих странах и меры, которые правительства принимают для противодействия коронавирусу. В частности, глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Как отмечается, дипломаты также обсудили ситуацию на Донбассе. Так Дмитрий Кулеба проинформировал, что благодаря режиму полного и всеобъемлющего прекращения огня уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных.

Кроме этого, стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров "нормандской четверки" и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Напомним, недавно во время пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что необходимо создать специальные структуры, которые будут рассматривать случаи нарушения "режима тишины" на Донбассе.