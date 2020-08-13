Глава МИД Германии посетит Украину на День Независимости
Во время разговора главы МИД Украины и Германии согласились с необходимостью встречи "нормандской четверки" на уровне министров
Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас прибудет в Украину с визитом на День Независимости. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Согласно сообщению, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим немецким коллегой. Во время общения дипломаты обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в обеих странах и меры, которые правительства принимают для противодействия коронавирусу. В частности, глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как отмечается, дипломаты также обсудили ситуацию на Донбассе. Так Дмитрий Кулеба проинформировал, что благодаря режиму полного и всеобъемлющего прекращения огня уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных.
Кроме этого, стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров "нормандской четверки" и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.
Напомним, недавно во время пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что необходимо создать специальные структуры, которые будут рассматривать случаи нарушения "режима тишины" на Донбассе.