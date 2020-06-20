Глава МИД Эстонии раскритиковал исторические тезисы Путина в отношении стран Балтии во время Второй мировой войны

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Эстонский министр осудил такие высказывания

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал президента РФ Владимира Путина за трактовку истории Балтийских стран во время Второй мировой войны. Об этом сообщает ERR.

"В опубликованном сегодня номере журнала National Interest на тему Второй мировой войны президент России Владимир Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив. Он отдельно говорит и о Балтийские страны, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей, и это соответствовало международном и внутригосударственном праву того времени. Эти утверждения лживы от начала и до конца, и я их осуждаю", - отметил министр иностранных дел Эстонии.

По его словам, особенно цинично озвучивать такие утверждения в неделю, когда исполняется 80 лет с момента незаконной оккупации Балтийских стран.

Отмечается, что президент России Владимир Путин ко Дню победы написал материал под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

В ней, среди прочего, он оправдывает действия Сталина и пакт Молотова-Риббентропа, обвиняет европейские страны в трусости и попытке покинуть Советский Союз один на один с Германией.

Польское правительство считает последнюю статью Владимира Путина о Вторую мировую войну частью последовательной информационной войны против Запада и манипуляцией историей.

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Напомним, в этой же статье Президент России Владимир Путин заявил, что перед Второй мировой войной Польша была в сговоре с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером.