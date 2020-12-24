Глава Конституционного суда получил повестку о вызове в Офис генпрокурора

Александр Тупицкий РБК-Украина

Александр Тупицкий должен появиться в ОГП в следующий понедельник

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора и подготовил ряд ходатайств ведомства. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Отмечается, что Тупицкий должен появиться в офисе генпрокурора в понедельник, 28 декабря. "Сегодня, 24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для участия в процессуальной действия", – говорится в сообщении.

Кроме того, в КСУ добавили, что глава суда подготовил ходатайство в Офис генпрокурора. "В настоящее время председателем суда учитывая полученную повестку подготовлен ряд ходатайств в офис Генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены во время процессуального действия, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения в соответствии с требованиями действующего законодательства", – написали в пресс-службе.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что председателя Конституционного суда Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Однако не уточнялось, по какому конкретно делу вызывают судью.