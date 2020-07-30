Глава Киевского облсовета подал в отставку из-за интриг перед выборами

Николай Стариченко Фото из открытых источников

Политик также отказался от участия в местных выборах этого года

Глава Киевского областного совета Николай Стариченко написал заявление о сложении полномочий перед проведением местных выборов. Об этом он сообщил на сайте Киевоблсовета.

По его словам, это решение вызвано "рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, набирающих обороты в период предвыборной кампании", в которых Стариченко не хочет участвовать.

Так, политик напомнил, что в областном совете недавно создали депутатскую группу "За демократические инициативы Президента Украины Владимира Зеленского", к которой он присоединился.

"Создание такой группы не означает мой переход или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа", - уточнил он.

Заметим, Николай Стариченко был одним из руководителей "Радикальной партии Олега Ляшко" в области. Впоследствии он заявил, что не собирается продолжать политическую деятельность и участвовать в местных выборах.

"Однако остаюсь в Киевской области и в дальнейшем буду работать на развитие нашего края", - заверил он.

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К слову, на решение Стариченко об отставке отреагировал лидер РПЛ Олег Ляшко, назвав его "политической проституткой". Кроме этого, депутатов, создавших в облсовете группу в поддержку Зеленского, Ляшко назвал предателями, которые "так мечтают удержаться в депутатских креслах, что, предавая партию, окончательно потеряли совесть и элементарное приличие".

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Однако, голосование не пройдет в оккупированном Россией Крыму и неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.