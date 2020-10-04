Глава горизбиркома препятствует работе комиссии по политическим мотивам, – депутат Невенчанный о регистрации кандидатов от ОПЗЖ в Николаеве

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" и депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный Фото из открытых источников

В Николаеве городская избирательная комиссия 3 октября снова должна была рассмотреть вопрос о регистрации списков партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местные выборы, но этого не произошло из-за отсутствия главы комиссии. Об этом заявил депутат Николаевского областного совета от партии "ОПЗЖ" Максим Невенчанный у себя на странице в Facebook.

"Глава комиссии Татьяна Павлова не пришла на собрание, семья фактически сорвала заседание. Она тем самым не дала возможность голосовать, так как не хочет одного голоса. Она умышленно саботирует работу комиссии и в данный момент - это не более чем просто собрание людей", - написал он.

Максим Невенчанный добавил, что при этом у присутствующих членов комиссии не было возможности работать из-за отсутствия доступа к документам. Был вызван наряд полиции, чтобы зафиксировать данный факт.

"Но чтобы члены комиссии могли дальше работать необходимо ознакомиться с документам, а эти документы закрыли и ключи спрятали. Для того, чтобы констатировать этот факт, мы вызвали полицию. Потому что ключей нет, а другие ключи не подходят. Поэтому комиссия не работает, так как доступа к документам нет",- сказал депутат.

По мнению Невенчанного это происходит намеренно, чтобы не допустить на выборы партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Это фактическое препятствование работе комиссии по политическим мотивам. Это очевидно!", - заявил Максим Невенчанный.

Напомним, что ранее в Николаеве члены комиссии не смогли решить, регистрировать ОПЗЖ или нет. Из-за этого дело дошло до суда. Горизбирком суд обязал принять конкретное решение по ОПЗЖ, регистрировать список или нет, а облизбирком обязали зарегистрировать список партии.