Глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия готовит Верховную Раду к роспуску, - СМИ

Давид Арахамия Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский должен "перезагрузить" Раду, если депутаты "прокатят" его предложение уволить судей Конституционного суда. Об этом объявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что позиция народных избранников демонстрирует "системное непонимание" главы государства и парламентариев, сообщает "Версия".

По информации издания, Арахамию поддержала часть депутатов президентской фракции, в частности Даниил Гетманцев: "Выборы – это очищение власти, Рады, приход новых людей, и одновременно – оценка тем депутатам, кто не справился. Ничего плохого в этом нет".

Есть, правда, неприятный для "слуг народа" нюанс. Рейтинг Зеленского за год упал вдвое, а у парламентариев, которых новый глава государства привлёк во власть, он и год назад не был таким высоким, как у президента. Сегодня рейтинг доверия "слугам" колеблется где-то между 14 и 17 процентами, что, к слову, подтвердили и проигранные ими вчистую недавние местные выборы (результаты которых, к слову, уже 10 дней как не объявляют – с чего бы вдруг?) Таким образом, при "перезагрузке" парламента "слуги" не только не наберут большинство, но и едва ли смогут собрать боеспособную фракцию, уступив первые роли "Оппозиционной платформе – За жизнь" Виктора Медведчука, "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Батькивщине" Юлии Тимошенко. Но и это не всё. Досрочные выборы не позволят "слугам" повторить свой прошлогодний успех в мажоритарных округах. Доказательство – те же результаты местных выборов. В областях победили региональные элиты, не связанные с основными украинскими партиями. Так что в округах будут голосовать, в лучшем случае, за ОПЗЖ, но уж точно не за "слуг" Зеленского. Таким образом, фракция не сможет пополнить ряды за счёт мажоритарщиков.

Впрочем, как отмечается, и без досрочных выборов новый расклад сил в Раде не предвещает монобольшинству "слуг" ничего хорошего. Местные выборы стали водоразделом между спикером Разумковым и президентом Зеленским, а противостояние с судьями КСУ обособило депутатскую группу "грантоедов" – "соросят" (их неформальный лидер – депутат Шабунин). Таким образом, монобольшинство уже расколото, как минимум, натрое. Мажоритарщики, часть "Квартала" и группа Игоря Коломойского – с Разумковым, "грантоеды" – с Порошенко и фракцией "Голос", а у Зеленского остаётся депутатское "болото" численностью 110-120 вяловатых "штыков".