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Глава аппарата Верховной Рады подал в отставку

Он будет назначен на другую должность

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный 15 июля написал заявление на увольнение с должности. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в парламенте.

Отмечается, что копию заявления опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Заявление Искусственного Украинская правда

В своем заявлении Штучный объясняет, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе.

Напомним, Верховная Рада Украины 20 сентября 2019 года назначила Вячеслава Штучного руководителем аппарата парламента.

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