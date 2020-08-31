Гибель нацгвардейцев под Радой: Разумков указал на ухудшение ситуации в деле

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

Один обвиняемый находится на свободе, а другой - максимально затягивает расследование

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пообщался с родственниками нацгвардейцев, которые погибли 31 августа 2015 года в результате подрыва гранаты возле парламентского здания, и отметил ухудшение ситуации в деле. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Самое трагическое, что погибли четыре молодых парня, которые отдали жизнь даже не на востоке, где идет война, а в центре нашего государства, на мирных улицах, на одной из главных площадей. Очень трудно об этом говорить. Мы пообщались с родными, ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки, она даже ухудшилась. Потому что один человек, который обвиняется в этих событиях, он сегодня находится на свободе. Другой человек, как говорят родственники, затягивает максимально этот процесс. И уже не первый год мы не видим приговора суда. Хотелось бы все же, чтобы суд определился и дал свою оценку тем событиям, которые произошли в центре государства пять лет назад", - отметил Дмитрий Разумков.

К слову, сегодня, возле Верховной Рады Украины начались поминальные мероприятия в честь гвардейцев 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко: Игоря Дебрина, Дмитрия Сластникова, Александра Костины и Богдана Дацюка. Военнослужащие погибли 31 августа 2015 года от взрыва гранаты, когда под стенами ВРУ были стычки в знак протеста принятия изменений к Конституции Украины.

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Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении согласилась внести изменения в Конституцию по децентрализации власти. За это проголосовали 265 депутатов.

В тот же день, здание Верховной Рады пикетировали около тысячи человек. Митингующие выступали против внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

После окончания голосования возле парламента возникли стычки между митингующими и спецназовцами. Активисты использовали дымовые шашки.

Впоследствии под Радой прогремел взрыв . В нацгвардейцев, охранявших здание ВРУ, сначала начали бросать петарды и бутылки. Правоохранители в ответ начали применять резиновые дубинки.

Как сообщалось, в результате столкновений под Радой пострадало 100 человек. В МВД сообщили, что бросившего гранату мужчину сразу задержали.