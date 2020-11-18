Гетманцев в ироническом стиле написал постановление о своем увольнении

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Он это сделал после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ

Народный депутат Даниил Гетманцев зарегистрировал свой проект постановления об отзыве его с должности главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ. Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook. Постановление уже зарегистрировано в парламенте.

"Решил подать альтернативный проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", - отметил Гетманцев.

Нардеп также обнародовал скан-копию документа.

"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ... поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим почтенным людям, и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей", - говорится в проекте постановления.

К слову, политические партии "За будущее" и "Батькивщина" инициировали регистрацию проекта постановления об освобождении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов.

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Напомним, на заседании 17 ноября Верховная Рада провалила голосование относительно законопроекта №4313-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога.