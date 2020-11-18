Гетманцев в ироническом стиле написал постановление о своем увольнении
Он это сделал после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ
Народный депутат Даниил Гетманцев зарегистрировал свой проект постановления об отзыве его с должности главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ. Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook. Постановление уже зарегистрировано в парламенте.
"Решил подать альтернативный проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", - отметил Гетманцев.
Нардеп также обнародовал скан-копию документа.
"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ... поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим почтенным людям, и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей", - говорится в проекте постановления.
К слову, политические партии "За будущее" и "Батькивщина" инициировали регистрацию проекта постановления об освобождении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов.
Напомним, на заседании 17 ноября Верховная Рада провалила голосование относительно законопроекта №4313-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога.