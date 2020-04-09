Гетманцев объяснил, как комитет будет работать над поправками к "антиколомойскому" законопроекту

Даниил Гетманцев.Фото из открытых источников

Вероятно, за поправки будут голосовать "постатейно"

Такое количество поправок свидетельствует о том, что пытаются затянуть рассмотрение "антиколомойського" законопроекта. Об этом изданию “Экономическая правда” объяснил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Значительное количество поправок - это поправки, направленные на то, чтобы затянуть принятие "антиколомойского" законопроекта. Я надеюсь на то, что каждую поправку мы рассматривать не будем. Возможно мы пойдем постатейно, возможно, другим образом, но будем придерживаться регламента", - сказал он.

По его словам, сценарий "постатейно" предусматривает голосование за группу поправок к конкретной статье, а не отдельно каждой поправки.

Относительно подход к определению компенсации экс-акционерам, это может быть предметом судебного спора.

"Не нужно быть гением, чтобы открыть Конституцию и посмотреть, что 56 статья Конституции не устанавливает ограничений на способ получения компенсации вследствие незаконных действий государства. Есть суд, который должен определить сумму этого возмещения. Проект закона сужает дискрецию суда и многие видят в этом противоречие Конституции", - сказал он.

На вопрос о том, может ли формулировка об определении компенсации измениться во время рассмотрения комитетом, Гетманцев ответил:

"Будем дискутировать в комитете, но Кабинет министров настаивает именно на такой редакции. Общаясь с представителями правительства, мы не видим особых возможностей для маневров и компромиссов. Правительство рассчитывает на то, что законопроект будет принят в том виде, который есть".

При этом он добавил, что спрогнозировать, как проект закона пройдет комитет и сессионный зал – сложно.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что 16 300 правок подан не для того, чтобы улучшить законопроект, а для того, чтобы затянуть процесс его принятия.