Герман: Нет ни одной радикальной группировки, которая не служила бы власти

Анна Герман Скриншот из видео

Власть пытается с помощью радикалов запугать законопослушные слои, говорит Анна Герман

Нет ни одной радикальной группировки, которая бы не служила власти и не была инструментом ее манипуляций. Власть прекрасно знает источники финансирования радикалов, поэтому, если бы хотела избавиться от радикалов, то перекрыла бы кислород финансированию, и завтра из крупных мощных радикальных выступлений не было бы ничего.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат предыдущих созывов Анна Герман.

Гостья ток-шоу отметила, что не верит в самостоятельность существования радикалов.

"Если радикалы не нужны власти, значит, их в Украине нет. Если мы смотрим не на фасадную власть, а на так называемое глубинное государство и из этого – на глубинную власть, то эта глубинная власть, которая стоит за фасадом той власти, которую мы имеем возможность созерцать, она всегда руководит теми процессами. Так как не было в мире ни одной революции, которая не была бы организована властью, так же нет никаких радикальных группировок, которые бы не служили власти, не работали для власти и не были инструментом тех или иных ее манипуляций. Власть прекрасно знает источники финансирования радикалов. Если бы власть хотела избавиться от радикалов, власть сегодня передавила бы кислород тому финансированию, и завтра из крупных мощных радикальных каких-то выступлений не было бы ничего", - отметила Анна Герман.

Гостья ток-шоу продолжила: "Я не знаю в Украине власти, которая не использовала бы радикалов. И я не знаю в Украине радикалов, которые бы, не укрепившись на этой поддержке власти, не обернули позже свою силу против власти. Поэтому эта палка имеет два конца. Сегодня власть пытается с помощью радикалов запугать более законопослушные слои людей, создать такую атмосферу напряженности среди людей, которые имеют особое мнение, посеять в каждого страх, что завтра придут к тебе, если ты скажешь что-то не так. А завтра радикалы придут против власти, если они будут считать, что власть делает не так, как они считают".

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