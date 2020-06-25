Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище
В МВД говорят, что в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским
Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище, поэтому было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих. Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина".
По его словам, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Также Геращенко говорит, что были неподходящие вопросы.
"Есть люди, которые занимаются прослушиванием или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить - а его просто так выбрасывали", - сказал он.
Заместитель министра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.
Ранее сообщалось, что заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко поручили задание разработать законопроект относительно увеличения штрафа за оскорбление полицейских.