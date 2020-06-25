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Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

 МВД Украины

В МВД говорят, что в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище, поэтому было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих. Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина".

По его словам, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Также Геращенко говорит, что были неподходящие вопросы.

"Есть люди, которые занимаются прослушиванием или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить - а его просто так выбрасывали", - сказал он.

Заместитель министра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.

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Ранее сообщалось, что заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко поручили задание разработать законопроект относительно увеличения штрафа за оскорбление полицейских.

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