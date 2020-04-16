Генпрокурор Венедиктова: Когда я голосовала за реформу прокуратуры, не думала, что окажусь внутри этой центрифуги

Генпрокурор Ирина Венедиктова Украинская правда

Сейчас структура находится в состоянии отбора, отметила генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала реформирования прокуратуры. Об этом она рассказала во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

"Прокуратура - в состоянии реформирования. Реформа продолжается, причем реформа прокуратуры - мы ее все ожидали, я за нее голосовала как народный депутат. И, конечно, я не совсем думала, когда голосовала за реформу, что я буду внутри этой центрифуги. Поэтому сейчас много времени уходит на то, чтобы не остановить реформу в том дама, с которой мы ее планировали осенью, но при том сохранить лучшие кадры, самый лучший потенциал, и главное - мотивацию людей, которые работают в прокуратуре и которые четко понимают, какую миссию и задачи они выполняют", - отметила генпрокурор.

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Что касается Офиса генерального прокурора, по ее словам, сейчас структура находится в состоянии отбора.

"У нас 71 человек заходит на обучение. В условиях коронавируса это должно быть онлайн-обучение для того, чтобы потом прийти на стажировку. Потому что реально у нас кадров не хватает. Офис генерального прокурора закончил свою реформу, и теперь мы бьемся в судах, причем с перманентными удачами и неудачами, поэтому реально много работы представительной", - отметила Венедиктова.

При этом она подчеркнула, что по новому закону, в генерального прокурора должно быть два первых заместителя.

"Как это смешно не звучит – два первых заместителя, но вакантные реально два места первых заместителей. Я ищу на эти должности людей. Я считаю, что сейчас должности заместителей укомплектованы более чем достаточно. У меня 4 мощных заместители-прокуроры. Я ищу людей, которые могли бы совместить и опыт, возможно, это будет не прокурорский опыт, но опыт работы в государственных учреждениях… А с другой стороны, это все же должны быть люди, которые незаангажированные… Мне нужны люди, которые: а) с пониманием государственных институтов, б) не зашорены советскими рудиментами", - добавила генпрокурор.

Напомним, ранее Венедиктова определилась со своим заместителем. Им стал Игорь Мустеца.