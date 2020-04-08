Офис генпрокурора открыл дело о злоупотреблениях Порошенко при назначении судей Верховного Суда

До генпрокурора поступило обращение от работников Верховного Суда

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий Президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании Указов Президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно обращению работников ВСУ, основания для издания этих указов и назначенных ими судей не соответствуют нормам Конституции Украины и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них.

Кроме этого, судьи были назначены не до Верховного Суда, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а до кассационных судов, неконституционность которых было признано решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники ВСУ указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату из-за так называемой ликвидации учреждения.

Как отмечается, указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Ирина Венедиктова заявила, что назначение на должность генерального прокурора не имено дополнительного условия в виде "посадки" пятого президента Украины Петра Порошенко.