Геннадий Корбан и Святослав Олейник в программе "HARD с Влащенко", – полное видео

ZIK

Гости программы ответили на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали программу "HARD с Влащенко".

Гостями у Наташи Влащенко были председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник и глава оперативного штаба по предотвращению эпидемии в Днепре Геннадий Корбан.

Темы программы:

Верховная Рада открыла рынок земли – чем это обернется для Украины?

Увеличение внешнего долга – залатает ли такой подход дыры в госбюджете?

И как в регионах борются с эпидемией?

Обо всем этом и не только – председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник и глава оперативного штаба по предотвращению эпидемии в Днепре Геннадий Корбан в программе " HARD с Влащенко. Итоги дня".

Полное видео можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.