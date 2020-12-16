Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по правам человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН Фото из открытых источников

Документ поддержали 60 стран-участниц

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Как отмечается, документ под названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" поддержали более 60 стран-участниц.

"Благодарен всем партнерам за их решительную поддержку усиленной в этом году резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму. Очередное доказательство глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки России аннексировать Крым", - отметил Кулеба.

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По его словам, резолюция призывает усилить давление на Российскую Федерацию в международных рамках, чтобы заставить ее выполнять обязательства по международному праву в качестве оккупирующей державы. Кроме этого, документ требует от РФ предоставить доступ на территорию Крыма для международных миссий по наблюдению.

Напомним, 18 ноября Третий комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял проект пятой усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина". Ключевыми элементами обновленного проекта стали призыв международного сообщества к усилению давления на РФ с целью заставить ее выполнить обязательства государства-оккупанта.